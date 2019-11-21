اللبنانيون يغلقون المدارس لإجبار الحكومة على اجتثاث الفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيروت

تجمع عدد من طلاب لبنان أمام مبنى وزارة التربية في الأونيسكو في بيروت، وطالبوا بتغيير المناهج وقاموا بتمزيق كتب التاريخ والجغرافيا والتربية، كما قاموا بقطع الطريق أمام الوزارة، مطالبين بتشكيل حكومة إنقاذ.

وتواصلت الاحتجاجات الشعبية أمس في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ36 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وفي مدينة طرابلس شمال لبنان تجمع عدد من المتظاهرين في شوارع المدينة وتجولوا أمام المؤسسات التربوية والدوائر الرسمية وطالبوا إداراتها بوقف التدريس والعمل وإغلاق الأبواب.

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وقطع المحتجون الطرق المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس وأوتستراد البداوي الذي يربط طرابلس بعكار «شمال لبنان» وبالحدود اللبنانية السورية، واعتصم طلاب بعض المدارس والمهنيات في الكورة شمال لبنان.

وجابت مسيرة من الطلاب شوارع مدينة حلبا بشمال لبنان وتوقفت أمام مبنى «أوجيرو» التابع للاتصالات حاملين الأعلام اللبنانية ومرددين هتافات ضد الفساد، وطالبوا الموظفين بالتوقف عن العمل، وعملوا على إقفال المركز، كما توجهوا إلى مبنى وزارة العمل في حلبا وعملوا على إقفالها.

وتجمع عدد من المحتجين أمام قلعة راشيا المعروفة بـ «قلعة الاستقلال» في شرق البلاد اعتراضا على الزيارة التقليدية لممثلي رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب للقلعة بمناسبة عيد الاستقلال، في ظل انتشار الجيش في محيط القلعة.

وفي صيدا جنوب لبنان نظم عدد من المتظاهرين والطلاب وقفة احتجاجية أمام جامعة «إل إي يو»، دعوا خلالها إلى إقفال الجامعة وخروج الطلاب منها.