16 قتيلا في قصف صاروخي على حدود تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل 16 شخصا جراء ضربات صاروخية نفذتها قوات النظام السوري على مخيم قاح للنازحين بريف إدلب الشمالي على الحدود مع تركيا . وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن القتلى هم رجلان وثمانية أطفال وست مواطنات.

وحسب المرصد، دارت اشتباكات عنيفة ليل الأربعاء / الخميس، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في هجوم للأخير على محور الزرزور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ترافقت مع قصف لطائرات النظام الحربية على المنطقة.