السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل 16 شخصا جراء ضربات صاروخية نفذتها قوات النظام السوري على مخيم قاح للنازحين بريف إدلب الشمالي على الحدود مع تركيا . وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن القتلى هم رجلان وثمانية أطفال وست مواطنات.
وحسب المرصد، دارت اشتباكات عنيفة ليل الأربعاء / الخميس، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في هجوم للأخير على محور الزرزور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ترافقت مع قصف لطائرات النظام الحربية على المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 16 قتيلا في قصف صاروخي على حدود تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.