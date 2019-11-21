تعرض طفل لحادثة دهس بالقرب من منزله بحي الطلعة بمحافظة خليص؛ وتم نقله إلى المركز الصحي في حالة خطرة إلى أن تم إعلان وفاته بسبب غياب سيارة إسعاف مجهزة لنقله إلى أقرب مستشفى .
ووفقا لما نشره موقع ” سبق ” فقد أثارت الواقعة استياء الأهالي لعدم وجود سيارة إسعاف للمركز الصحي التابع لهم لنقله للمستشفى الذي يبعد 30 كم، فضلاً عن حالة من الضيق لعدم وجود مطبات اصطناعية بالشوارع الرئيسة، وخاصة أمام المدارس والدوائر والحكومية.
وجددت هذه الحادثة مطالبات الأهالي لإيجاد سيارة إسعاف بالمركز الصحي، وكذلك ضرورة وجود مطبات صناعية بالشوارع الرئيسة، وخصوصاً أمام المدارس والمجمعات والدوائر الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر طفل يتعرض للدهس بمحافظة خليص.. وغياب سيارة إسعاف بالمركز الصحي ينهي حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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