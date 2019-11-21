السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يفتتح معرض الرياض للسيارات في الجنادرية



الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ معرض الرياض للسيارات في الجنادرية والذي يقام خلال الفترة من 21 حتى 26 من نوفمبر، ويشتمل على 1200 سيارة؛ بمشاركة بأكثر من 28 دولة حول العالم .

وقام سمو نائب أمير الرياض بجولة على المعرض ومايتضمنه من أول مزاد عالمي لأفضل أنواع للسيارات في

وأعلن معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الترفية عن سيارة المستقبل "سيارة 2030" ، التي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصاً لموسم الرياض وتحديداً لمعرض الرياض للسيارات، حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.

// انتهى //

19:49ت م

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الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ معرض الرياض للسيارات في الجنادرية والذي يقام خلال الفترة من 21 حتى 26 من نوفمبر، ويشتمل على 1200 سيارة؛ بمشاركة بأكثر من 28 دولة حول العالم .وقام سمو نائب أمير الرياض بجولة على المعرض ومايتضمنه من أول مزاد عالمي لأفضل أنواع للسيارات في السعودية ، كما يضم المركبات الكلاسيكية والعتيقة والمعدلة، إضافةً إلى سيارات المستقبل والسيارات الفارهةو استعراض لأحدث التصميمات والتقنيات الخاصة بها.وأعلن معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الترفية عن سيارة المستقبل "سيارة 2030" ، التي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصاً لموسم الرياض وتحديداً لمعرض الرياض للسيارات، حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.// انتهى //19:49ت م0254

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