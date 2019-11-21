السعودية اليوم / تقنية القطيف تختتم البرنامج المجتمعي "أتقن" بتدريب 106 متدربين



القطيف 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت الكلية التقنية بالقطيف أمس، برنامجها التدريبي "أتقن" في المرحلة الخامسة الذي بدأ تنفيذه في 28 صفر 1441هـ واستفاد منه 106 متدربين في خمسة برامج وهي: مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة قدمها المدرب مجيد آل سنبل واستفاد منه 21 متدربًا، وصيانة الجوال قدمها المدرب نعيم الشبيني واستفاد منه 18 متدربًا، وصيانة الحاسب الآلي والدعم الفني قدمها المدرب صالح الموسى واستفاد منه 14 متدربًا، ومقدمة في الأمن السيبراني قدمها المدرب محمد المسباح واستفاد منه 34 متدربًا ،وبرنامج الفوتوشوب قدمه المدرب مكي آل عيسى واستفاد منه 19 متدربًا.

وأوضح عميد الكلية المهندس أحمد بن عثمان الغامدي ،أن برنامج "أتقن" هو أحد مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويهدف إلى نشر الوعي التقني والمهني لأفراد المجتمع في مجالات المؤسسة وإكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تمس الفرد في حياته اليومية والمهنية, ويأتي تحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية واستثمار الإمكانيات البشرية والمادية للمؤسسة.

// انتهى //

19:28ت م

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