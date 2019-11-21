السعودية اليوم / مجلس إدارة رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة يمنح سمو الأمير بدر بن فهد العضوية الشرفية



وادي الدواسر 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

منح مجلس إدارة رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة أمس، العضوية الشرفية لصاحب السمو الأمير بدر بن فهد الفيصل رئيس مجلس إدارة جمعية هواة اللاسلكي

وجرى منح سمو الأمير بدر بن فهد الفيصل العضوية الشرفية, تقديراً لخدماته الجليلة لهواة اللاسلكي ودعمه للبرامج الكشفية من خلال الجامبوري العالمي على الهواء "جوتا" والجامبوري العالمي على الانترنت "جوتي".

// انتهى //

18:54ت م

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وادي الدواسر 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسمنح مجلس إدارة رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة أمس، العضوية الشرفية لصاحب السمو الأمير بدر بن فهد الفيصل رئيس مجلس إدارة جمعية هواة اللاسلكي السعودية ، حيث تسلّم سموه العضوية الشرفية من نائب رئيس رابطة رواد الكشافة السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، خلال حفل تدشين المرحلة الثانية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، وذلك بمتنزه الملك سلمان البري في الرياض.وجرى منح سمو الأمير بدر بن فهد الفيصل العضوية الشرفية, تقديراً لخدماته الجليلة لهواة اللاسلكي ودعمه للبرامج الكشفية من خلال الجامبوري العالمي على الهواء "جوتا" والجامبوري العالمي على الانترنت "جوتي".// انتهى //18:54ت م0241

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