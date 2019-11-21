10 علماء وباحثين يحصدون جوائز المراعي للإبداع العلمي

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المراعي أسماء الفائزين بالدورة الثامنة عشرة لجائزة المراعي للإبداع العلمي، وذلك خلال حفل أقيم بجامعة الملك فيصل بمدينة الأحساء بحضور أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وحصد كل من الدكتور أحمد محمد عمر، من جامعة نجران، والدكتور فوزان سامي الكريع، من مستشفى الملك فيصل التخصصي جائزة العالم المتميز مُناصفةً، فيما حصل كل من مركز سابك للأبحاث والتطوير، بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومركز التميز البحثي في النخيل والتمور، بجامعة الملك فيصل، مُناصفةً على جائزة الوحدة البحثية المتميزة.

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كما فاز بجائزة العمل الإبداعي التشجيعي للطلاب في مرحلة الدكتوراه محمد زارين إبراهيم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وفي مرحلة الماجستير كل من؛ نباتة مبارك العبد اللطيف من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ومشاعل عبد الرحمن اللهيبي من جامعة طيبة، فيما فاز بالجائزة عن مرحلة البكالوريوس كل من شيماء خالد المالكي من جامعة الملك عبد العزيز، وعلي حميد فارع من جامعة طيبة، ومحمد مزيد المطيري من شركة أرامكو.

وقال عبدالله ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي: “إن دعم هذه الكوكبة من المبدعين والباحثين في مختلف مجالات العلوم هو جوهر مسؤوليتنا الاجتماعية، فالمراعي تسعى دومًا إلى مكافأة المتميزين والمبدعين من ناحية، ومنح الفرص وإلهام غير القادرين الأمل في مواصلة الحياة، في رسالة هدفها إحداث تنمية مستدامة للمجتمع عبر تطوير ومكافأة ودعم العنصر البشري، الذي هو عماده الأساس”.

وانطلقت جائزة المراعي للإبداع العلمي قبل 19 عامًا بموافقة سامية كريمة وبإشراف من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ بهدف إلى دعم وتشجيع العلماء والباحثين والمخترعين في المملكة، وتم اعتمادها من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بمجلس التعليم العالي، ويؤدي الحصول عليها إلى استحقاق مكافآت التميز العلمي لأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم في الجامعات السعودية.

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