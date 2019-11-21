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شكرا لقرائتكم آل الشيخ يكشف عن سيارة 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آل الشيخ يكشف عن سيارة 2030
في معرض الرياض للسيارات بالجنادرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن سيارة المستقبل سيارة 2030 وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس 21 نوفمبر في منطقة معرض الرياض للسيارات بالجنادرية.
وأعلن آل الشيخ أن سيارة 2030، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصًا لموسم الرياض وتحديدًا لمعرض الرياض للسيارات، حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.
وانطلقت فعاليات منطقة معرض الرياض للسيارات المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، اليوم الخميس 21 نوفمبر وستستمر حتى الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر 2019م، ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، و Monster Jam، و Police Academy، و Hot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.
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