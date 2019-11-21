الإسكان توفر 4 آلاف أرض مجانية في مخطط درب طيبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أنهت وكالة الأراضي والشؤون الفنية في وزارة الإسكان أعمال الدراسات والتصميم لمشروع «درب طيبة» الواقع بالمدينة المنورة، والممتد على مساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع، إذ يوفر أكثر من 4 آلاف أرض مجانية لمستفيدي برنامج «سكني»، فيما تم البدء في أعمال طرح المشروع والتطوير الأولي، تمهيدا لإتاحته على نظام الحجز الالكتروني للمستفيدين عبر بوابة «سكني».

Advertisements

وبحسب الوكالة، يتميز المشروع بجودة التخطيط وتوفر عدد من المواقع المخصصة للمرافق والخدمات اللازمة، كما يتخلله محور رئيسي لحركة المشاة يربط جميع عناصر المشروع الرئيسة، كما روعي في تصميمه توفير جميع متطلبات جودة الحياة، من خلال خلق مجتمعات وممرات آمنة للمشاة، تسهل الوصول إلى الخدمات الرئيسة في بيئة سكنية مثالية ومستدامة بأعلى المعايير التصميمية والتخطيطية.

وتأتي هذه الخطوة استمرارا لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططا سكنيا، حيث يمكن للمستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الالكترونية لموقع «سكني» ثم اختيار «نظام الحجز الالكتروني»، ومن ثم الضغط على خيار نوع المنتج، واختيار الأرض، ليتوجه بعد ذلك إلى اختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونيا.

وتحرص وزارة الإسكان عبر برنامج «سكني» على توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030م، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -، فيما يمثل خيار الأراضي المجانية أحد الخيارات التي يوفرها البرنامج للمستفيدين. وجرى خلال هذا العام تسليم نحو 70 ألف أرض مجانية، علما بأن عمليات تسليم الأراضي المجانية تتواصل في مختلف المناطق.