السعودية | بالصور..أول مشتر بمزاد الرياض للسيارات نجم برازيلي شهير

شكرا لقرائتكم بالصور..أول مشتر بمزاد الرياض للسيارات نجم برازيلي شهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، والتي افتتحها رسمياً الخميس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ. وخطفت سيارة واحدة من أصل ٢٠٠ سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) قلب البرازيلي رونالدينيو، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من ١٢٠٠ سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.

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