السعودية اليوم / الأحوال المدنية بحائل تختتم تقديم خدماتها لمنسوبات جامعة حائل عبر وحدة الأحوال المدنية المتنقلة



حائل 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل بالشراكة مع جامعة حائل،وذلك لتقديم خدماتها لمنسوبات الجامعة عبر وحدة الأحوال المدنية المتنقلة والتي أقيمت في مركز المؤتمرات بمجمع كليات الطالبات و استمرت 21 يومًا، في إطار تنفيذ حملة "هويتي انتمائي" واستفادت منها 160 موظفة وطالبة .

واستهدفت الحملة منسوبات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفات والطالبات، اللاتي لم يستخرجن الهوية الوطنية، حيث قدمت خدمات إصدار الهوية الوطنية الجديدة واستخراج بدل فاقد وبدل تألف، وإضافة إلى إصدار سجل الأسرة.

من جهتها نظمت الجامعة حملة إعلامية استهدفت فيها منسوباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإبراز أهمية إصدار الهوية الوطنية لمنسوباتها، من إدارة الأحوال المدنية إضافة إلى توزيع المنشورات التعريفية بأهمية استخراج الهوية الوطنية وضرورة الحفاظ عليها.

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18:30ت م

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