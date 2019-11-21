السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 116 مهاجرًا غير شرعي



تونس 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات من الحرس البحري والأمن الوطني التونسيين 116 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم 111 كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية اليوم، أنه تم إيقاف المهاجرين بمحافظتي مدنين وصفاقس، في ست عمليات منفصلة، وأنه تم مصادرة أربع مراكب بحرية مجهزة بمحركات، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية بحوزتهم، لافتًا النظر إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وكانت البحرية التونسية قد انتشلت في وقت سابق اليوم 43 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا في عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية تعطل مركبهم قبالة السواحل التونسية.

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18:26ت م

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