

طرابلس 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

أشادت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا، ماريان جاسر، بـ«وحدة جمعية الهلال الأحمر الليبي»، مؤكدة أنها ستسهم في دعم برامج الشراكة مع اللجنة الدولية والشركاء الآخرين والمانحين.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، بمقر الأمانة العامة بمدينة بنغازي، لبحث سبل تعزيز برامج الشراكة لمواجهة التحديات الإنسانية، حسب بيان نشرته الأمانة العامة للهلال الأحمر، اليوم.

وانتهى الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الجمعية العمومية ونائبه، إلى الاتفاق على تعزيز وسائل التواصل لتفادي التأخير في اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة، وتعزيز قدرات الجمعية (الهلال الأحمر) في مجالات التدريب والتأهيل والدعم اللوجستي، وتأكيد وحدة الجمعية الوطنية.

كما جرى الاتفاق على عقد اجتماع لمديري المنطقة الغربية والجنوبية، التي تواجه تحديات وصعوبات بسبب الأزمة الحالية في تونس؛ لتحديد الاحتياجات العاجلة وتنسيق عملية الاستجابة.

// انتهى //

18:16ت م

0229





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصليب الأحمر: وحدة الهلال الأحمر الليبي تسهم في دعم برامج الشراكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.