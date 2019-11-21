السعودية اليوم / بدء اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة



القاهرة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال الاجتماع السابع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية برئاسة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية، غنية الدالية.

وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة بالجزائر، غنية الدالية، في كلمتها الافتتاحية للاجتماع، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للنظر في أفكار وإستراتيجيات مستقبلية لبرنامج عمل منظمة المرأة العربية، حتى تتمكن من مواصلة دورها في مواجهة التفكير الإقصائي نحو المرأة، ومناهضة العنف ضد المرأة.

من جانبها أشارت المدير العام لمنظمة المرأة العربية، الدكتورة فاديا كيوان، خلال كلمتها الافتتاحية، إلى أن الاجتماع يبحث تطور أوضاع المرأة العربية في الدول الأعضاء، ويستعرض مشروع برنامج عمل المنظمة لعام 2020، ووثيقة توجهات إستراتيجية للسنوات 2020-2025.

وأضافت أن الاجتماع سيناقش أيضًا مشروع موازنة المنظمة لعام 2020، وموضوع المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي من المقرر أن ينعقد العام المقبل برئاسة لبنان بوصفها رئيس المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية (2019-2021).

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17:49ت م

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