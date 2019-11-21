السعودية اليوم / ملتقى النحالين الأول بالقصيم يختتم فعالياته



بريدة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت أمس، فعاليات ملتقى النحالين الأول بالقصيم والذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة واستمر لمدة 7 أيام.

وأكد المشرف العام على الملتقى الأمين العام للغرفة محمد بن عبدالكريم الحنايا أن الملتقى حقق أهدافه المرجوة والتي وضعت ضمن الخطة الإستراتيجية للمنظومة وتتمثل في تعزيز الحركة الإقتصادية للمنطقة بشكل عام وتسليط الضؤ على المنتج الغذائي " العسل" على وجه الخصوص وهو ما أحدث حركة أشبه ما تكون بخلية النحل تنطلق من بعد صلاة العصر وتستمر حتى الحادية عشرة مساء.

وأضاف الحنايا : وضعنا ضمن الأهداف بأن يكون الملتقى فرصة لتبادل الخبرات ودعم منتجي العسل بالدورات والمحاضرات التي تساهم في زيادة الوعي والتثقيف وتضيف لمسيرتهم كما يبين الفرص الإستثمارية الواعدة للمنتج علاوة على إضافة فعاليات سياحية جاذبة تتوافق مع خطة العمل بالإضافة إلى تخصيص 25 ركنا مجانيا لنحالي منطقة القصيم.

وبين أن الملتقى في إطلاق أول نسخة له تم من خلاله رصد إنطباعات وأراء المهتمين وخبراء النحل الذين قدموا من كافة مناطق المملكة لوضعها في الاعتبار بالنسخ القادمة وقد كان للحضور الكثيف بالغ الأثر في التشجيع والمساندة.

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16:57ت م

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