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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المملكة لدي الطاقة الذرية يتهم إيران بتسخير عائدات النووي لإثارة الاضطرابات والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
إتهم الوفد السعودي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إيران بتسخير العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي من أجل إثارة الاضطرابات في المنطقة.
وقال السفير السعودي، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا في كلمة ألقاها خلال اجتماع للوكالة في فيينا، أن ما تقوم به إيران من تخصيب في مفاعل فوردو يعد ابتزازا وتهديدا للمجتمع الدولي.
كما لفت إلى أن "التقارير الصادرة من الوكالة حيال مخالفات إيران للاتفاق النووي في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، والكمية المنتجة منه، وتركيبها لأجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وما قامت به مؤخرا من تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، يُعد ابتزازا وتهديدا للمجتمع الدولي، ويؤكد قصور هذا الاتفاق، كما يعزز من الشكوك حول نوايا وسلمية برنامج إيران النووي".
واعتبر أن إيران سخرت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي في إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، في ظل إصرارها على تطوير الصواريخ الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك تهديدها للملاحة الدولية والمضائق البحرية، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة بشكل خاص، والعالم بشكل عام، بدلا من استغلال ذلك العائد في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، الأمر الذي انعكس على ما تشهده إيران حالياً من اضطرابات داخلية، حيث ضاق الشعب الإيراني ذرعا بأيديولوجية نظامه التوسعية على حساب مقدراته واحتياجاته".
كما دعا الوفد السعودي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه إيران، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، ويحد من تصرفات إيران وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية في المنطقة والعالم أجمع.
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