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فريق مركز الملك سلمان يقف على مشروع الآبار في جيبوتي

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تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, خلال زيارته لجيبوتي مجريات سير العمل في مشروع آبار مياه الشرب, حيث وقف الفريق يرافقه وفد من وزارة الزراعة الجيبوتية وممثلين عن سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي الآبار رقم 9 ورقم 11 في منطقة قرعبوس ورقم 12 في منطقة جامي للتأكد من سير عملهم.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - ولشعب المملكة على هذا المشروع الحيوي الذى أسهم في تخفيف معاناتهم في توفير مياه الشرب وعودة الحياة لتلك المناطق والأقاليم.

من جهة أخرى بحث وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمسؤول عن الموارد المائية في جيبوتي المهندس محمد أحمد عواله مع فريق المركز مراحل تسليم الآبار الجاهزة و البالغ عددها 14 بئرا لمياه الشرب مع كامل ملحقاتها.

وأثنى على ما تقدمه المملكة من جهود كبيرة بشكل عام وما يقدمه المركز من دعم لتأمين مياه الشرب للعديد من المناطق والأقاليم التي تحضن الشعب الجيبوتي واللاجئين على أراضيها.

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