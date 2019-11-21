شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 6,100 كرتون تمور في تعز ومأرب والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 6,100 كرتون من التمور في محافظتي تعز ومأرب، استفاد منها الأسر النازحة والفقيرة والأيتام والمجتمع المضيف. وجرى توزيع 1,850 كرتونا في مديريتي صالة والمظفر بمحافظة تعز، و4,250 كرتونا في مديرية الوادي بمحافظة مأرب. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 6,100 كرتون تمور في تعز ومأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.