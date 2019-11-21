نتائج القبول المبدئي لـ قوات أمن المنشآت

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة جندي.

وطلبت الإدارة من المقبولين مبدئيًا الحضور في الوقت المحدد لموقع المقابلة لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار المستندات التالية:

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إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة ( أبشر ـ التوظيف ).

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة منها.

إحضار أصل أو صورة مُصدّقة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

إحضار أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مُصدّقة منها.

إحضار إشعار درجة اختبار القياس.

عدد (6) صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة مقاس (4*6) مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب وتسجيله خلف الصور.

إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

وشددت الإدارة على ضرورة الالتزام بالحضور بالزي الرياضي مع الاهتمام بالمظهر العام والتقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم التاريخ وذكرت بمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين.

ولفتت إلى أن يمكن التواصل في حالة وجود أي استفسارات على الأرقام التالية:

معهد الرياض على الرقم (0114341911). قوة القصيم على الرقم (0163803356). قوة جازان على الرقم (0173212405). معهد محمد بن نايف المنطقة الشرقية على الرقم (0138120575). قوة الجوف على الرقم (0146242897). قوة عسير على الرقم (0172270676). مركز تدريب ذهبان (منطقة مكة المكرمة) على الرقم (0122343905). قوة نجران على الرقم (0175420062). المدينة المنورة على الرقم (0148314932). قوة تبوك على الرقم (0144227658).

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي: اضغط هنا

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