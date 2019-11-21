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الملاحة الجوية تفوز بعقد التغطية الرادارية
متابعات الخليج 365 - واس
قامت الهيئة العامة للطيران المدني بترسية مشروع تعزيز التغطية الرادارية والاتصالات على خدمات الملاحة الجوية السعودية لإدارة المشروع.
ووقع الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني، عقد مشروع التغطية الرادارية والاتصالات، مع شركة أبرار للاتصالات وتاليس، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، في معرض الطيران بدبي.
ويهدف المشروع لتعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية في منطقة جنوب شرق المملكة كمشروع استراتيجي لاحتواء عدد أكبر من الرحلات بشكل آمن وفعال، وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030وكجزء من تعزيز دور المملكة الريادي في المنطقة.
وتمتلك خدمات الملاحة الجوية السعودية الخبرات والإمكانيات اللازمة لإدارة المشروع الذي يهدف لتعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية، كمشروع استراتيجي لمواكبة نمو الحركة الجوية، وكانت الملاحة الجوية قد انجزت مشروع تنفيذ وتركيب وتشغيل الانظمة الملاحية لمطار خليج نيوم في زمن قياسي (77) يومًا.
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