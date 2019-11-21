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حي أبو السداد بجازان يشكو الإهمال
سوء السفلتة وعدم إنارة الشوارع
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني
شكا أهالي حي أبو السداد في محافظة الدرب بمنطقة جازان، من سوء الخدمات البلدية وتهالك الطبقة الأسلفتية وعدم إنارة الشوارع.
وقال محمد صالح القحطاني لـ”متابعات الخليج 365“: إنه ومنذ 20 عامًا لم يتم سفلتة بعض شوارع إلا مرة واحدة، وهناك شوارع أخرى تنتظر السفلتة.
وأضاف أن كثرة الحفر تسببت في تضرر سيارات الأهالي، أما الإنارة فلا يوجد أي إنارة إلا بالطريق الدائري للحي، رغم مطالب المواطنين التي ظلت حبيسة الأدراج، ورغم وجود لوحة تعريفية قائمة باستلام مقاول لمشروع صيانة السفلتة بالدرب بأكثر من 12 مليون ﷼.
وناشد سكان الحي، عبر “متابعات الخليج 365“، الجهات المسؤولة سرعة تنفيذ المشروع وتلبية مطالبهم.
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