بلومبرج: نمو قروض المستثمرين لشراء أسهم أرامكو

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت وكالة بلومبيرج، عن مصادر مطلعة قولها: إن مؤسسة النقد السعودية تراقب عن كثب النمو القوي للقروض للمستثمرين المحليين لشراء أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو التي طرحتها للاكتتاب يوم الأحد الماضي في السوق المحلية.

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وقالت بلومبرج: إن مؤسسة النقد العربي تطلب معلومات يومية عن كميات القروض التي تقدمها البنوك المحلية للمستثمرين، بعد أن خففت المؤسسة شروط الإقراض قبيل بدء الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.

وحذرت مؤسسة النقد البنوك التجارية من انتهاك أي قيود خاصة بالإقراض بعد السماح لها بإقراض المكتتبين في أسهم أرامكو حتى ضعف قيمة اكتتابهم، في حين كانت القواعد السابقة تسمح فقط بإقراض قيمة الاكتتاب في أسهم أي شركة في السعودية.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي، كانت قد اجتمعت في الشهر الماضي مع البنوك السعودية للتأكد من امتلاك هذه البنوك للسيولة النقدية الكافية لتمويل قروض الاكتتاب في أرامكو، مع امتلاكها للسيولة الكافية لتلبية احتياجات المستثمرين آخرين.

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