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مصر تمنع تهريب حبوب محظورة للمملكة
من قبل مواطن خليجي
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
قالت السلطات المصرية إن رجلًا من دولة خليجية، كان مسافراً من مصر إلى المملكة، تم احتجازه في مطار القاهرة؛ لمحاولته تهريب حبوب محظورة.
وذكر بيان صادر عن سلطات المطار، اليوم الخميس، أن مسؤولي الأمن، عثروا على عشرات الأقراص غير المشروعة في حقائبه، وتحظر مصر استيراد وتصدير المخدرات.
وبحسب موقع نيويورك تايمز، لم يذكر البيان هوية الراكب، أو كمية الأقراص معه، لكنه أوضح أن الراكب قدم وصفة طبية وإثبات الحاجة الطبية، ويتم فحصه من قبل الطبيب؛ للتحقق من أقواله.
يُذكر أن في الأسبوع الماضي، أُلقي القبض على مسافر فرنسي في مطار القاهرة؛ بسبب محاولته تهريب أكثر من ألف حبة من مسكنات الألم المحظورة.
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