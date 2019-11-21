المملكة: إيران سخرت عوائدها الاقتصادية لإثارة الاضطرابات

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الوفد السعودي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن إيران سخرت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي من أجل إثارة الاضطرابات في المنطقة.

ودعا الوفد السعودي العالم إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد طهران، مشيرًا إلى أن المؤشرات تعزز الشكوك حول طبيعة برنامج إيران النووي بحسب العربية نت.

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