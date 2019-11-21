شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: ترسية عقد مشروع التغطية الرادارية لخدمات الملاحة الجوية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (دبي)

أرست الهيئة العامة للطيران المدني مشروع تعزيز التغطية الرادارية والاتصالات لخدمات الملاحة الجوية السعودية لإدارة المشروع.

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ووقع الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني، عقد مشروع التغطية الرادارية والاتصالات، مع إحدى الشركات، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، في معرض الطيران بدبي.

ويهدف المشروع لتعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية في منطقة جنوب شرق المملكة مشروعا إستراتيجياً لاحتواء عدد أكبر من الرحلات بشكل آمن وفعال، وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وجزءاً من تعزيز دور المملكة الريادي في المنطقة.

وتمتلك خدمات الملاحة الجوية السعودية الخبرات والإمكانات اللازمة لإدارة المشروع الذي يهدف لتعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية، مشروعاً إستراتيجياً لمواكبة نمو الحركة الجوية، وكانت الملاحة الجوية قد أنجزت مشروع تنفيذ وتركيب وتشغيل الأنظمة الملاحية لمطار خليج نيوم في زمن قياسي (77) يوماً.