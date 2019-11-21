السعودية | شاهد.. نجاة طالب من الموت بأعجوبة بعدما دهسته سيارة

نجا طفل من الموت المحقق بعد دهسه بسيارة كانت تسير بجوار مدرسته الابتدائية في حي السويدي جنوب الرياض، يوم أمس.

وحسب مصادر "العربية.نت"، وقعت الحادثة عند الساعة الثانية عشرة إلا الربع، أمس الأربعاء، على مسافة خمسين متراً من أسوار المدرسة، حيث كان ينتظر ولي أمر الطالب مع أصدقائه.

وأضافت المصادر أن قائد المركبة التي دهست الطفل -الذي كان يقل بناته من إحدى المدارس المجاورة في حي السويدي جنوب الرياض- توقف فوراً للاطمئنان على حالة الطفل، وانتظر حتى وصول إسعاف الهلال الأحمر السعودي الذي باشر الحادثة للتأكد من سلامة الطفل.

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في الوقت نفسه، وثقت سيدة سعودية نجاة الطفل من حادثة الدهس، والتي كانت تسجل مشهداً تمتعض فيه من انتشار مجموعة من الأطفال دون رقابة أو اهتمام من أولياء أمورهم أمام مدارسهم.

وجاء في آخر مقطع "السناب" للسيدة السعودية، لحظة مرور مركبة من نوع سيكويا عائلية كانت تسير ببطء لحظة مرور طفل في الثانية عشرة من عمره، والذي سقط قبل أن تمر المركبة بكاملها من فوقه متوسطاً بين عجلاتها الأربع، لينجو دون أي خدش يذكر.

ولي أمر الطالب غرد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "هذا ما تعودنا عليه من إدارة ومعلمي مدرسة الأقصى الابتدائية وحرصهم على أبنائنا، وواثق تمام الثقة أن ما حصل هو قضاء وقدر، وأشكرهم على جهودهم المبذولة تجاه ابني في ما حصل له، وسرعة معالجتهم للحدث، واطمأننت أكثر بأن ابني في أيادٍ أمينة.. ولي أمر الطالب أبو عبد الرحمن".

واعتاد أولياء الأمور في السعودية تلقي رسائل توعية عبر رسائل نصية هاتفية من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، على ضرورة الحضور في الوقت المناسب لاصطحاب أبنائهم في مواعيد الخروج من مدارسهم، كما يتولى قادة المدارس تعيين مناوب يومياً لمتابعة احتياجات الطلاب والتواصل مع أولياء أمورهم إذا تطلب الأمر.