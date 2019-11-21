توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن تكون درجة الحرارة الصغرى بالرياض فجر اليوم (الخميس) أقل من المعدل السنوي لمثل هذا اليوم بنحو 7 درجات.
وقال المسند إن الكتلة الباردة والجافة والمدفوعة بالرياح الشمالية بفرعيها تكنس حالة غيث المطرية وتدفعها ناحية الربع الخالي وجنوب منطقة الرياض وعلى الجنوب الغربي من المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند: درجة الحرارة الصغرى بالرياض اليوم أقل من المعدل السنوي بـ7 درجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.