المسند: درجة الحرارة الصغرى بالرياض اليوم أقل من المعدل السنوي بـ7 درجات

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن تكون درجة الحرارة الصغرى بالرياض فجر اليوم (الخميس) أقل من المعدل السنوي لمثل هذا اليوم بنحو 7 درجات.

وقال المسند إن الكتلة الباردة والجافة والمدفوعة بالرياح الشمالية بفرعيها تكنس حالة غيث المطرية وتدفعها ناحية الربع الخالي وجنوب منطقة الرياض وعلى الجنوب الغربي من المملكة.