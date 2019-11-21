ثقافي / "الأسرة ودورها في تعزيز الأمن الفكري" .. محاضرة بالمشعلية غداً



نجران 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز المشعلية، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران غداً، محاضرة بعنوان "الأسرة ودورها في تعزيز الأمن الفكري"، وذلك بعد صلاة العشاء، بجامع عثمان بن عفان.

وتأتي المحاضرة ضمن مناشط وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.

// انتهى //

16:10ت م

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