السعودية اليوم / إعادة انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو في باريس



إسلام آباد 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

أُعيد انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان اليوم أن باكستان حصلت على 154 صوتًا من أصل 180 صوتًا في الانتخابات التي أجريت في باريس أمس لإعادة انتخابها عضواً لليونسكو.

وأضاف أن هذا التطور يعكس الثقة التي تحظى بها باكستان بين المجتمع الدولي ومساهمتها الإيجابية في اليونسكو.

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16:00ت م

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