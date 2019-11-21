السعودية اليوم / مدني الوجه ينفذ فرضية حريق بأحد مدارس المحافظة



الوجه 24 ربيع الاول 1441هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الوجه, فرضية حريق بمدرسة أبي ايوب الأنصاري وذلك للتأكد من جاهزية الفرق الميدانية في الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة والخطط المعدة لمباشرة الحوادث الفعلية .

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي ملازم أول رافع زايد العمري , أنه قد تم إجراء تجربة حريق وهمي وقد نتج عنه إخلاء جميع طلبة المدرسة إلى نقطة التجمع بالمدرسة وإنقاذ 2 محتجزين إصابتهما بسيطة .

وكانت المشاركة بفرقة إطفاء وإنقاذ وكذلك بمشاركة مع الفرق الإسعافية من الهلال الأحمر ومندوب شركة الكهرباء وقد تم توجيه جميع فرقة الدفاع المدني وجميع الجهات المشاركة لمباشرة مهامها في الحادث كلاً فيما يخصه .

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15:48ت م

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