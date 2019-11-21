السعودية اليوم / سمو نائب أمير القصيم : كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال مجلس الشورى حملت في مضامينها تمسك المملكة بثوابتها الراسخة ومنهجها المعتدل



بريدة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء أمس في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي ، وما تضمنت من عبارات طموحة ينظر إلى المستقبل، والعمل على تحقيق إنجازات تنموية ضخمة ودعم رؤيه ٢٠٣0, والتي تسعى تحقيق مستقبل واعد ومشرق لأبناء هذا الوطن.

وقال سموه : إن الخطاب الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حمل في مضامينه تمسك المملكة بالثوابت الراسخة وبالنهج المعتدل القويم والذي كانت عليه منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذي اتسم بالتأكيد على تحقيق جميع التطلعات المستقبلية الواعدة لأبناء هذا الوطن المبارك، مدللاً على ما تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة وتسعى إلى تحقيقه في جميع المجالات لدفع مسيرة التنمية الشاملة لتلبية احتياجات المواطنين, والمضي بخطى ثابته وبسواعد شباب وفتيات هذا الوطن لتحقيق كل تقدم وازدهار ونماء.

وأكد سمو نائب أمير القصيم أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - أثبتت على أن هذه البلاد تسير على منهج واضح لتحقيق التنمية والازدهار وفقًا لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030, داعياً لله عز وجل في ختام حديثه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان لتحقيق المزيد من التطور والنمو والرفاهيةً والرخاء للشعب السعودي.

// انتهى //

15:41ت م

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