السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة



الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، يرافقه المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد

واستعرض التويجري مبادئ تحقيق المعايير المطلوبة للمدن الصحية، متطرقاً إلى المدن الصحية المعتمدة حالياً بمنطقة الرياض وهي الدرعية وجلاجل، وكذلك المدن التي سوف تعتمد قريباً كمدن صحية بالمنطقة, بالإضافة إلى عدد من أحياء مدينة الرياض.

من جهته ثمن سمو أمير المنطقة دور وزارة الصحة وفروعها في تطوير المجتمع صحياً فيما ينعكس على المواطن وتعزيز الصحة العامة في الوطن، مؤكداً أهمية العمل على اعتماد المدن صحياً في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي ، وأمين مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.

// انتهى //

15:35ت م

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الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، يرافقه المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد خاشقجي واستعرض التويجري مبادئ تحقيق المعايير المطلوبة للمدن الصحية، متطرقاً إلى المدن الصحية المعتمدة حالياً بمنطقة الرياض وهي الدرعية وجلاجل، وكذلك المدن التي سوف تعتمد قريباً كمدن صحية بالمنطقة, بالإضافة إلى عدد من أحياء مدينة الرياض.من جهته ثمن سمو أمير المنطقة دور وزارة الصحة وفروعها في تطوير المجتمع صحياً فيما ينعكس على المواطن وتعزيز الصحة العامة في الوطن، مؤكداً أهمية العمل على اعتماد المدن صحياً في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030.حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي ، وأمين مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.// انتهى //15:35ت م0169

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