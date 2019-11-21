السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم مركز أداء: خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى يعد خطابًا تاريخيًا للأمة



الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

أكد مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس راشد بن عبدالله القعود أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - يوم أمس في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى يعد خطابًا تاريخيًا للأمة ويعكس الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين.

وقال المهندس راشد القعود في تصريح صحفي إن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - اشتمل على الثوابت التي تتميز بها سياسة المملكة الداخلية والخارجية وما تقوم به المملكة من جهود دولية تؤكد على مكانتها وقوة تأثيرها، علاوة على توضيح سياسة المملكة في استمرارها بتحقيق المزيد من الإنجازات بإذن الله من خلال رؤية 2030 التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة وإحراز تنمية شاملة في المملكة تستند على الموقع والمكانة الرائدة لها كما حدث مع طرح جزء من أسهم أرامكو

وأضاف أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تطرق في خطابه – أيده الله – إلى استمرار الدولة في جهودها للارتقاء في الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية والتقدم الذي أحرزته المملكة في المؤشرات الدولية وعلى رأسها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، والإشادة بعزم شباب وشابات الوطن ومساهمتهم في المسيرة التنموية الداخلية .

واختتم مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» تصريحه بالدعاء للمولى عز وجل بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يسدد خطاهما الثابتة، ويحفظ أمن المملكة وتظل دائمًا رائدة في مختلف المجالات.

// انتهى //

15:25ت م

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الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأكد مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس راشد بن عبدالله القعود أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - يوم أمس في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى يعد خطابًا تاريخيًا للأمة ويعكس الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين.وقال المهندس راشد القعود في تصريح صحفي إن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - اشتمل على الثوابت التي تتميز بها سياسة المملكة الداخلية والخارجية وما تقوم به المملكة من جهود دولية تؤكد على مكانتها وقوة تأثيرها، علاوة على توضيح سياسة المملكة في استمرارها بتحقيق المزيد من الإنجازات بإذن الله من خلال رؤية 2030 التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة وإحراز تنمية شاملة في المملكة تستند على الموقع والمكانة الرائدة لها كما حدث مع طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب، واستضافة المملكة لأعمال قمة مجموعة العشرين 2020 في مدينة الرياض.وأضاف أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تطرق في خطابه – أيده الله – إلى استمرار الدولة في جهودها للارتقاء في الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية والتقدم الذي أحرزته المملكة في المؤشرات الدولية وعلى رأسها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، والإشادة بعزم شباب وشابات الوطن ومساهمتهم في المسيرة التنموية الداخلية .واختتم مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» تصريحه بالدعاء للمولى عز وجل بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يسدد خطاهما الثابتة، ويحفظ أمن المملكة وتظل دائمًا رائدة في مختلف المجالات.// انتهى //15:25ت م0164

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