السعودية اليوم / الطيران المدني يرسى عقد مشروع التغطية الرادارية على خدمات الملاحة الجوية السعودية



دبي 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

قامت الهيئة العامة للطيران المدني بترسية مشروع تعزيز التغطية الرادارية والاتصالات على خدمات الملاحة الجوية

ووقع الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني، عقد مشروع التغطية الرادارية والاتصالات، مع شركة أبرار للاتصالات وتاليس، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، في معرض الطيران بدبي.

ويهدف المشروع لتعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية في منطقة جنوب شرق المملكة كمشروع استراتيجي لاحتواء عدد أكبر من الرحلات بشكل آمن وفعال، وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030وكجزء من تعزيز دور المملكة الريادي في المنطقة.

وتمتلك خدمات الملاحة الجوية السعودية الخبرات والإمكانيات اللازمة لإدارة المشروع الذي يهدف لتعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية، كمشروع استراتيجي لمواكبة نمو الحركة الجوية، وكانت الملاحة الجوية قد انجزت مشروع تنفيذ وتركيب وتشغيل الانظمة الملاحية لمطار خليج نيوم في زمن قياسي (77) يومًا.

// انتهى //

15:24ت م

0163



دبي 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسقامت الهيئة العامة للطيران المدني بترسية مشروع تعزيز التغطية الرادارية والاتصالات على خدمات الملاحة الجوية السعودية لإدارة المشروع.ووقع الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني، عقد مشروع التغطية الرادارية والاتصالات، مع شركة أبرار للاتصالات وتاليس، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، في معرض الطيران بدبي.ويهدف المشروع لتعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية في منطقة جنوب شرق المملكة كمشروع استراتيجي لاحتواء عدد أكبر من الرحلات بشكل آمن وفعال، وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030وكجزء من تعزيز دور المملكة الريادي في المنطقة.وتمتلك خدمات الملاحة الجوية السعودية الخبرات والإمكانيات اللازمة لإدارة المشروع الذي يهدف لتعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية، كمشروع استراتيجي لمواكبة نمو الحركة الجوية، وكانت الملاحة الجوية قد انجزت مشروع تنفيذ وتركيب وتشغيل الانظمة الملاحية لمطار خليج نيوم في زمن قياسي (77) يومًا.// انتهى //15:24ت م0163

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