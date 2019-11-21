السعودية اليوم / الإعلان عن نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي"



الرياض 24 ربيع الأول 1441هـ الموافق 21 نوفمبر 2019م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي".

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa .

// انتهى //

15:22ت م

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