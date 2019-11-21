شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية في جدة لمدة 486 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت إدارة مرور محافظة جدة ، لقائدي المركبات أنه اعتبارًا من غداً ولمدة (486) يومًا سيتم نقل الحركة المرورية من الطريق الرئيسي لشارع محمد بن عبدالعزيز عند تقاطع طريق المدينة إلى طريق الخدمة.

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