موجة البرد تشعل أسعار الحطب المستورد

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن

يشهد سوق الحطب بمحافظة حفر الباطن إقبالاً من المواطنين، مع دخول موجة البرد مطلع الأسبوع الحالي، فيما قامت المحال بطلب كميات كبيرة من الحطب لتأمين احتياج السوق لتوقع الإقبال الكبير خلال المواطنين والزوار خلال العطلة الأسبوعية.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” أنواع الحطب المستورد بعد قرار منع الاحتطاب الجائر، حيث وصل سعر حطب القرض الإفريقي لـ٦٠ ريالاً للخيشة، فيما وصلت سعر خيشة الحطب الكيني إلى ٣٠ ريالاً، وبلغ سعر خيشة حطب العنب ٢٥ ريالاً.

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ومن جانبه، لجأ عدد من باعة الحطب المحلي إلى المواقع الإلكترونية خوفاً من عرضه في السوق ومصادرته من قبل فرع الوزارة وتغريمهم، وتختلف أسعار الحمولة حسب رطوبته وجفافه.

الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حذرت من الإقدام على قطع الأشجار، مؤكدة أن عقوبتها غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال وغرامة قطع الشجرة الواحدة تبلغ 5 آلاف ريال وسوف تصل غرامة نقل الحطب المحلي إلى 10 آلاف ريال.