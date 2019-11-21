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معرض الرياض للسيارات شغف التحدي بجنون
يشهد مزاداً على سيارة وحيدة في العالم
متابعات الخليج 365 - الرياض
سيكون لدى عشاق السيارات الشغوفين بقطع التعديل، والإكسسوارات والمشاركة في مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة، فرصةٌ لتلبية طموحاتهم عبر معرض الرياض للسيارات ضمن موسم الرياض.
ربما يرى البعض أن معرض الرياض للسيارات سيكون معرضاً عادياً كغيره من معارض السيارات حول العالم لكن الزخم الكبير المحيط بهذه الفعالية يؤكد أنه لن يكون معرضاً عادياً حيث سترفع الرياض الستار عن قطعة فريدة من نوعها.
ومن المتوقع أن يشهد موسم الرياض عرض سيارة فريدة من نوعها في العالم، علق عليها رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ في وقت سابق بقوله: “سيارة مسمينها ٢٠٣٠ واحدة فقط في العالم، ستعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد… لا حد يقول ما لقيت تذكرة… احجز من الآن”
وعلقت الهيئة العامة للترفيه بقولها: “تخيل في معرض الرياض للسيارات عندنا سيارة 2030 هي الوحيدة في العالم من نوعها وراح تكون متاحة للبيع في المزاد، صنعت خصيصاً بمواصفات عالمية ومميزات نادرة فقط لموسم الرياض”.
وقال موسم الرياض حول هذه الفعالية: من الكلاسيكية، للنادرة، للمعدّلة، للرياضية، لأحدث أنواع السيارات.. في معرض الرياض للسيارات نعلن التحدي والجنون من خلال عروض، وسباقات، ومزادات خيالية.
وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية قد أعلن سابقاً عن معرض الرياض للسيارات، قائلاً: “بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي.. 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض”، مضيفاً أنه “يمكنك شراء هذه السيارات، وتسجيلها بالمعرض مباشرة”.
كما أعلن موسم الرياض أنه سيتم عرض سيَّارة أوستن مارتن لأول مرة في العالم.. في معرض الرياض للسيارات الذي يقام خلال الفترة من يوم 21 وحتى 26 نوفمبر.
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