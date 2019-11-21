وفد صيني يزور الرياض لشرح قضية الإيغور

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي

زار وفد إعلامي لمنطقة شينجيانغ الصينية برئاسة وزير الإعلام، قوي شيانج، الرياضَ، صباح اليوم الخميس، واجتمع بعدد من الإعلاميين في مقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالرياض.

وقال الوزير شوي قوي شيانج: إن الهدف من الزيارة هو إعطاء الصورة الكاملة عن منطقة شينجيانغ وإقليم الإيغور، وتوضيح الحقائق مع الأصدقاء في السعودية تجاه التشويه من وسائل الإعلام الغربية، وتبادل الآراء مع السعوديين حول مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأوضح الوزير أن الحكومة الصينية سعت للقضاء على أعمال الإرهاب ونزع التطرف، موضحًا أن الحكومة وفرت مراكز للتدريب المهني لنزع الأفكار المتطرفة، وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

ونوّه أن الحكومة الصينية قررت فتح المراكز التأهيلية أمام وسائل الإعلام لزيارتها طوال العام، وذلك لكشف كذب وتشويه وسائل الإعلام الغربية.

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وأشاد الوزير بمركز الأمير محمد بن نايف لمناصحة المتطرفين في المملكة، وأنه النموذج الأول في العالم، مبينًا أنهم تعلموا ذلك من السعودية وأقاموا مراكز لمناصحة المتطرفين، مشيدًا بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتبلغ مساحة منطقة شينجيانغ مليون كيلو مربع، وهي من المقاطعات المهمة في جغرافيا الصين، ويسكنها 24 مليوناً و80 ألف نسمة، وتتميز المنطقة بتعدد الديانات والقوميات متعددة.