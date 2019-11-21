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رياح سطحية وتدني الرؤية على عسير
حتى التاسعة مساء
متابعات الخليج 365 - أبها
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار التي تشهدها منطقة عسير.
وقال الإنذار المبكر في تنبيه له: إن الحالة سوف تمتد حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس.
ويشمل البلاغ، أبها، أحد رفيدة، البرك، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة تمتد إلى منطقة نجران، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، كذلك على مناطق نجران، عسير، الباحة، جازان وتشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية منها.
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