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أمطار غزيرة الجمعة والسبت على مكة
تشمل الأجزاء الساحلية منها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر يوم غد الجمعة وحتى السبت بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل الأجزاء الساحلية منها ومحافظة جدة.
وأكد القحطاني في تغريدة نشرتها الهيئة عبر “تويتر” أن الحالة تحت المراقبة من قبل المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات لتحديد مستوى الحالة ومعدل كمية الأمطار وتزويد المستفيدين.
وفي وقت سابق، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من أتربة مثارة و نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والجموم، وخليص، ورابغ.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة عصراً.
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