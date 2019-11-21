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تنفيذ شرع الله في مواطن قتل آخر بحديدة
إثر مضاربة بينهما في الرياض
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.
وجاء في نص البيان:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم حصين بن محمد بن حسيان الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل / قتل شجاع ابن محماس آل بريك الدوسري – سعودي الجنسية -، وذلك بضربه بحديدة على رأسه مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حصين بن محمد بن حسيان الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 24 / 3 / 1441هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.
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