شكرا لقرائتكم خبر عن في أي مرحلة عمرية يستفيد كبار السن من خدمة «تقدير» في «الأحوال»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المرحلة العمرية التي يبتدئ فيها استحقاق المواطن من فئة كبار السن لخدمة «تقدير» لإنجاز معاملاته المتعلقة بالأحوال المدنية.

وأوضحت «الأحوال المدنية» أن خدمة «تقدير» يتم طلبها من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك للتسهيل على المستفيدين لإنجاز معاملاتهم والتسهيل عليهم في أماكن وجودهم، وهم: كبار السن، ذوو الاحتياجات الخاصة، المرضى.

ورداً على استفسار أحد المغردين عبر «تويتر»، أفادت «الأحوال المدنية» بأن المرحلة العمرية لفئة كبار السن المستفيدين من خدمة «تقدير» تبدأ من سن (85 عاماً) للحصول على الخدمة، مبينة أنه في حال كان الشخص المستفيد عمره أقل من 85 عاما فيتم إرفاق تقرير طبي معتمد في طلب الخدمة.