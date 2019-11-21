

جاكرتا 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

رعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم حفل اختتام الأنشطة الطلابية في معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا، وجرى تكريم المنتهي إيفادهم والمتفوقين في المعهد للعام 1441هـ.

وأعرب السفير الثقفي في تصريح له عن خالص شكره وتقديره للزملاء المنتهي إيفادهم بماقدموه وتمثيلهم للمملكة خير تمثيل، مهنئًا الطلاب المتفوقين في المعهد وتمنى لهم مزيداً من التوفيق والسداد في خدمة اللغة العربية في إندونيسيا.

من جهته، أعرب عميد المعهد الدكتور غازي السدحان عن شكره للمملكة العربية

// انتهى //

15:52ت م

0177



جاكرتا 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسرعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم حفل اختتام الأنشطة الطلابية في معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا، وجرى تكريم المنتهي إيفادهم والمتفوقين في المعهد للعام 1441هـ.وأعرب السفير الثقفي في تصريح له عن خالص شكره وتقديره للزملاء المنتهي إيفادهم بماقدموه وتمثيلهم للمملكة خير تمثيل، مهنئًا الطلاب المتفوقين في المعهد وتمنى لهم مزيداً من التوفيق والسداد في خدمة اللغة العربية في إندونيسيا.من جهته، أعرب عميد المعهد الدكتور غازي السدحان عن شكره للمملكة العربية السعودية على ما تقوم به من دعم لنشر علوم الإسلام، شاكرًا سفير خادم الحرمين الشريفين لرعايته هذا الحفل ودعمه المتواصل للمعهد في جمهورية إندونيسيا.// انتهى //15:52ت م0177

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة في إندونيسيا يرعى الأنشطة الطلابية في معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.