السعودية اليوم / البحرية التونسية تنتشل 43 مهاجرا غير شرعي



تونس 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

انتشلت البحرية التونسية اليوم 43 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا في عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية تعطل مركبهم قبالة السواحل التونسية.

وقالت مصادر أمنية بالمنطقة في تصريح نقلته " وكالة الأنباء التونسية ": إن مركب المهاجرين الذي انطلق من السواحل الليبية، تعطل بهم قبالة سواحل مدينة جربة التونسية، مشيرة إلى أن البحرية التونسية تدخلت وقادت المهاجرين غير الشرعيين نحو الأراضي التونسية، إلى أن آووهم بأحد مراكز الإيواء بالجهة في انتظار اتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.

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15:52ت م

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