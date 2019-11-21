السعودية اليوم / وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب



الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن أحمد البواردي ، أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والوفد المرافق له في دبي وذلك أثناء زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش فعاليات الدورة الـ16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019.

واستعرض اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سُبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العَلاقات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوَّة بدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد اللواء المغيدي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي لها تجارب وخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وتأتي هذه الزيارة من منطلق حرص التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم كافة من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

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15:45ت م

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