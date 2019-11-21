

بريدة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشائع ، أن التجمع الصحي يعمل على إيجاد مسارات لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين بالمنطقة ، حرصًا على تسهيل حصولهم على الخدمة الصحية .

وبين الدكتور الشائع خلال لقائه بالقيادات الصحية بمستشفيات القصيم ، أن الهدف من هذه المسارات هو تحسين أداء الخدمات العلاجية وفق نظام طبي دقيق يتم الاعتماد عليه في خطة العلاج، بالإضافة إلى التأكيد على مديري المستشفيات بالمنطقة على معالجة أية صعوبات تواجه مقدمي الخدمة الصحية.

وأفاد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بأن هناك حرص على رفع كفاءة الأداء بالمؤشرات الطبية المرتبطة بجميع الخدمات الطبية ، وأن تكون وفق التطلعات المأمولة .

وكان الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم قد رأس اليوم اجتماع مديري المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمنطقة، بحضور نواب الرئيس التنفيذي .

واستعرض الإجتماع دور المنشآت الصحية في التحول في الخدمات الصحية بالقصيم ، والمسارات السريرية ، وبحث أهمية تقليل أوقات انتظار المرضى للحصول على الخدمة الطبية.

// انتهى //

15:45ت م

0172





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم يلتقي مديري المستشفيات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.