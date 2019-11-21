

تبوك 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية بمكتبه بالإمارة اليوم ، الأمين العام لجمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان ، الذي قدم لسمو أمير المنطقة تقريراً مفصلاً عن إنجازات و برامج الجمعية ، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مسيرتها الاجتماعية.

واطلع سموه على الخطط المستقبلية واستراتيجية العمل بالجمعية خلال الفترة القادمة، التي تستهدف خدمة جميع شرائح المجتمع، مثنياً على دور الجمعية والقائمين عليها، مشيداً سموه بما يحظى به القطاع الخيري بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

من جهته أعرب أمين عام الجمعية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته لأنشطة وبرامج الجمعية.

// انتهى //

15:20ت م

0159





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يطلع على برامج وأنشطة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.