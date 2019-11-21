شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. ضبط 28 كيلو حشيش مخبأة في سيارة بعسير والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت قوة المجاهدين بمنطقة عسير ٢٨ كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر مخفية بحوض مركبة ، وأحالت قائدها والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية.

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