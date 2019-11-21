السديس : مشروع جامعة الملك سلمان يحفظ هويتنا الثقافية

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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالموافقة الملكية الكريمة على إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالدرعية .
وقال الرئيس العام: إن الموافقة الملكية الكريمة التي جاءت خلال وضع حجر الأساس لبوابة الدرعية والمتضمنة عددا من المشاريع النوعية والتطويرية والثقافية لهذه المنطقة باب للنمو والتطور .
وذكر الرئيس العام أن هذه الجامعة المتميزة التي تحمل اسم الملك - حفظه الله - هي مفتاح لمستقبل مزدهر يحفظ تاريخه، وهي تحقيق لنهجه الأصيل في حفظ كل ما يعكس هويتنا وثقافتنا العربية والإسلامية .
وقال إن إنشاء جامعة متخصصة في تعليم أبنائنا التراث والثقافة السعودية والإسلامية والعربية قرار حكيم وموفق، وخطوة مسددة في حفظ الإرث والقيم لدى بلادنا المباركة .
وأكد أن هذه القرارات التي تصب في مصلحتنا وتربط مستقبلنا بماضينا، ترسي القيم في نفوس الأبناء وتزيد من تمسكهم بما قامت عليه هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -
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